В Волхове трехлетняя девочка выпала из окна. За ней следила старшая сестра

В квартире под присмотром 15-летней девушки находились трое – пострадавшая, девятилетняя девочка и 11-летний мальчик.

В Волхове из окна квартиры в Железнодорожном переулке выпала трехлетняя девочка, которая осталась дома вместе со своей старшей сестрой. Там же были еще двое детей, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел 21 апреля. В квартире под присмотром 15-летней девушки находились трое – пострадавшая, девятилетняя девочка и 11-летний мальчик. Их матери 31 год.

Выпавшую из окна малышку госпитализировали в больницу с кататравмой, сочетанной травмой головы, груди, живота, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом легких. Ее состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Других детей поместили в то же медицинское учреждение. Семья на учете не состоит.

Ранее на Piter.TV: в Пушкине малыш выпал из окна пятого этажа.

Фото: Piter.TV