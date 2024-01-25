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В Волхове трехлетняя девочка выпала из окна. За ней следила старшая сестра
Сегодня, 8:40
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В Волхове трехлетняя девочка выпала из окна. За ней следила старшая сестра

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В квартире под присмотром 15-летней девушки находились трое – пострадавшая, девятилетняя девочка и 11-летний мальчик.

В Волхове из окна квартиры в Железнодорожном переулке выпала трехлетняя девочка, которая осталась дома вместе со своей старшей сестрой. Там же были еще двое детей, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел 21 апреля. В квартире под присмотром 15-летней девушки находились трое – пострадавшая, девятилетняя девочка и 11-летний мальчик. Их матери 31 год. 

Выпавшую из окна малышку госпитализировали в больницу с кататравмой, сочетанной травмой головы, груди, живота, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом легких. Ее состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Других детей поместили в то же медицинское учреждение. Семья на учете не состоит. 

Ранее на Piter.TV: в Пушкине малыш выпал из окна пятого этажа. 

Фото: Piter.TV 

Теги: волхов, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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