На проспекте Будённого построили ещё один детский сад на 220 мест

Садик рассчитан на 12 групп для детей разного возраста.

В рамках работы с инвесторами завершено строительство ещё одного нового детского сада с бассейном в Красносельском районе. Это уже восьмой по счету садик в ЖК на проспекте Будённого, дом 23, корпус 7, рассказал портал "Строительный Петербург".

Садик рассчитан на 12 групп для детей разного возраста. Различные возрастные группы имеют свои отдельные входы.

На первом этаже находятся помещения для яслей со спальнями, игровыми комнатами, медицинским и процедурным кабинетами, бассейном и кухней. На втором этаже расположены помещения для детей от 3 до 5 лет, а также залы для музыкальных и спортивных занятий. На третьем этаже находятся помещения для старших детей, которые вскоре пойдут в школу.

Территория детского сада обустроена игровыми и спортивным площадками с теневыми навесами. Также имеется специальная площадка для метеонаблюдений, где дети смогут изучать природные и погодные явления.

Ранее в Стрельне ввели в эксплуатацию детский сад на 260 мест.

Фото: Госстройнадзор Петербурга