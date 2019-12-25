В Усть-Славянке достроили детский сад

Он построен на территории ЖК "Живи в Рыбацком".

Детский сад №54 на территории Усть-Славянки получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Там завершились все контрольно-надзорные мероприятия и обработка документов, сообщил портал "Строительный Петербург". Он находится по адресу Славянская улица, 19, строение 1.

Общая площадь дошкольного образовательного учреждения составляет более 3 тысяч квадратных метров. Здание рассчитано на 190 детей. В нем обустроили 8 групп. В детском саду будет бассейн, спортивный и музыкальный залы. А на прилегающей территории созданы детские и игровые площадки.

Ранее стали известны сроки строительства соцобъектов в районах с их дефицитом.

Фото: Госстройнадзор Петербурга