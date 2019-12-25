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В Усть-Славянке достроили детский сад
Сегодня, 17:50
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В Усть-Славянке достроили детский сад

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Он построен на территории ЖК "Живи в Рыбацком".

Детский сад №54 на территории Усть-Славянки получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Там завершились все контрольно-надзорные мероприятия и обработка документов, сообщил портал "Строительный Петербург". Он находится по адресу Славянская улица, 19, строение 1. 

Общая площадь дошкольного образовательного учреждения составляет более 3 тысяч квадратных метров. Здание рассчитано на 190 детей. В нем обустроили 8 групп. В детском саду будет бассейн, спортивный и музыкальный залы. А на прилегающей территории созданы детские и игровые площадки. 

Ранее стали известны сроки строительства соцобъектов в районах с их дефицитом.

Фото: Госстройнадзор Петербурга

Теги: детский сад, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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