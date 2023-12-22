На Нижне-Каменской улице продолжается строительство сада, совмещенного с начальной школой

Готовность объекта составляет 62%.

На Нижне-Каменской улице в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) продолжается строительство трехэтажного детского садика на 140 мест, совмещенного с начальной школой на 150 мест. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

На участке помимо здания садика и школы предусмотрены физкультурно-спортивная зона, площадки отдыха для разных возрастных групп, учебно-опытные площадки, географическая зона и зона для посадок.

В здании расположатся групповые ячейки со спальнями, игровыми и обеденными зонами, учебные классы начальной школы, два плавательных бассейна, актовый зал, библиотека, спортивный зал, музыкальный класс и столовая.

Готовность объекта составляет 62%.

В Усть-Славянке построят детский сад на 190 человек.

Фото: портал "Строительный Петербург"