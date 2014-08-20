В Приморском районе построят новый детский сад на 160 мест

Вокруг здания обустроят прогулочные зоны и спортивные площадки.

В Приморском районе Санкт-Петербурга появится новый детский сад, который станет частью жилого комплекса "Приморский квартал". Проект дошкольного учреждения на 160 мест получил одобрение Комитета по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание будет построено по адресу: Коломяжский проспект, 13 (литера А). Его архитектурные решения разработаны ОАО "ЛЕННИИПРОЕКТ" в соответствии с общей концепцией жилого квартала. Заказчиком проекта выступает ООО "Мегалит – Охта Групп".

На первом этаже детского сада появится бассейн. Вокруг здания обустроят прогулочные зоны и спортивные площадки. Новый объект социальной инфраструктуры обеспечит комфортные условия для развития и обучения детей, а также повысит уровень доступности дошкольного образования в районе.

Также в Пушкине одобрен проект нового детского сада на 160 мест.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре