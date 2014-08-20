В Пушкине одобрен проект нового детского сада на 160 мест

Фасад здания оформят в белом и охристом цветах.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга появится новый детский сад на 160 мест. Проект дошкольного учреждения на территории Лесное, участок 5, получил согласование в Комитете по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание спроектировано архитектурным бюро "АРХИОПТЕРИКС" по заказу компании "ЗаСтрой спецзастройщик". В детском саду будут оборудованы бассейн, спортивные и музыкальные залы, а прилегающую территорию благоустроят с учетом всех требований безопасности.

Проект предусматривает создание игровых площадок для групп, хозяйственной зоны, пожарных проездов, кругового объезда и двух въездов. Фасад здания оформят в белом и охристом цветах, а пищеблок выделят серым оттенком. Входные зоны и крупные элементы конструкции получат дополнительные цветовые акценты.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре