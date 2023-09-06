В сентябре в Красногвардейском районе Петербурга заработают пять детсадов

Большую часть объектов обустроили за счет средств застройщиков, другую – за счет городского бюджета.

Новые детские сады Красногвардейского района Петербурга готовятся к открытию. Об этом рассказали 20 августа в пресс-службе районной администрации.

Учреждения заработают со 2 сентября на Республиканской улице, улице Стахановцев, шоссе Революции и в жилом комплексе "Цветной город" – на Пейзажной и Чарушинской улицах. Всего в этом году в районе откроется пять детсадов, благодаря чему появится 710 новых мест для дошкольников. Большую часть объектов обустроили за счет средств застройщиков, другую – за счет городского бюджета.

Кроме того, в сентябре в Красногвардейском районе заработают школа на 825 мест в "Цветном городе", новое здание Центра технического творчества "Охта" на проспекте Энергетиков.

Ранее на Piter.TV: на Союзном проспекте достроили детский сад на 200 мест.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга