В Петербурге проведут инвентаризацию детских площадок для повышения безопасности

Если на детской площадке, например, отсутствует освещение, это будет указано в карточке объекта.

В ближайшие несколько лет все детские площадки Санкт-Петербурга будут оборудованы системой видеонаблюдения "Безопасный город" и освещены. Это касается как новых объектов, так и уже существующих площадок, часть из которых уже соответствует современным стандартам. Чтобы определить объем предстоящих работ, будет проведена инвентаризация всех детских площадок в городе.

Специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) провели семинар для сотрудников районных администраций по внесению информации о детских площадках в систему "Объекты городской среды". Эти данные помогут определить количество площадок, их текущее состояние и виды работ, которые необходимо провести.

Если на детской площадке, например, отсутствует освещение, это будет указано в карточке объекта. Информация автоматически отобразится в системе ГАТИ, где собраны все планируемые на ближайшие пять лет работы, и будет учтена Комитетом по энергетике при формировании планов.

Инвентаризация позволит ускорить процесс модернизации детских площадок и повысить их безопасность и комфорт для юных петербуржцев.

На этой неделе в сквере на улице Маяковского ребёнок застрял головой между досок в деревянном паровозе.

Фото: Piter.tv