В сквере на улице Маяковского ребёнок застрял головой между досок в деревянном паровозе

На место оперативно приехали спасатели МЧС, вызванные мамой ребенка.

Вчера вечером в сквере на углу улицы Маяковского и Некрасова на детской площадке едва не пострадал ребёнок. На помощь приехали спасатели МЧС, рассказали в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Мальчик застрял головой между досок в трубе деревянного паровоза. Ранее одна из досок была выломана, поэтому образовался опасный просвет. Самостоятельно ребёнок освободиться не смог. Также под ногами оказалась сломана ещё одна из досок.

Потому даже не хочется представлять, что могло случиться, если бы он случайно ещё и шагнул вперёд. Центральный район за комфортную среду обитания

На место оперативно приехали спасатели МЧС, вызванные мамой ребенка. Они оперативно вырезали часть доски и освободили мальчика. Он не пострадал физически, но был сильно напуган.

Фото: ВКонтакте/ Центральный район за комфортную среду обитания