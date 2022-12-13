В Петербурге сокращается количество детей-сирот

Глава городского родительского комитета Петербурга Михаил Богданов поделился своей точкой зрения насчет положительной тенденции.

Численность детей-сирот в Северной столице ежегодно сокращается. На воспитании в петербургских семьях к началу 2023 года находились 8 978 из 10 087 оставшихся без родителей несовершеннолетних. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на Комитет по социальной политике Петербурга.

Без попечения родителей в Петербурге остаются 1 109 детей в возрасте до 18 лет. В прошлые годы их было 1 115 и 1 265 соответственно.

Глава городского родительского комитета Петербурга Михаил Богданов поделился своей точкой зрения насчет положительной тенденции. По словам эксперта, она может быть связана с активной работой социальных служб по привлечению потенциальных усыновителей.

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