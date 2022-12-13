Дети с инвалидностью из Петербурга смогут отдыхать в лагере "Крылья Балтики"

Перед этим лагерь предстоит переоборудовать для детей с повышенными потребностями.

Стало известно, что петербургские дети-инвалиды смогут ездить отдыхать в лагерь "Крылья Балтики", который находится на побережье Черного моря. Перед этим лагерь предстоит переоборудовать для детей с повышенными потребностями попросил депутат Госдумы Сергей Боярский. Об этом рассказали в Смольном.

Губернатор города поддержал предложение и поручил до 1 июля разработать концепцию развития детского оздоровительного лагеря "Крылья Балтики".

Ранее стало известно, что Госуслуги принимают заявления на полную оплату путёвок в детские лагеря. Эта услуга доступна семьям-льготникам.

Фото: piter.tv

