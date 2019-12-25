СМИ опубликовали интересные факты об Илоне Маске

Инженер имеет три гражданства.

Компания SpaceX и ее создатель Илон Маск успешно запустили с мыса Канаверал космический корабль Crew Dragon. "МК" собрал интересные факты из жизни американского инженера.

Илон Маск в 1971 году родился в Южной Америке, также у него ещё есть гражданство Канады и США. Илон родился в семье инженера Эррола Маска и модели Мэй Халдеман, родом из Канады.

В 10 лет Маску подарили первый компьютер, а в 12 лет он заработал 500 долларов за игру Blastar, которую сам разработал. В 18 лет Илон Маск переехал в США и поступил в Пенсильванский университет. В 1995 году он запустил первый стартап, Zip2 Corporation. И уже в 2002 он вложил 100 миллиардов долларов в только что основанный SpaceX.

Маск по-русски ответил Рогозину на поздравления с удачным стартом.

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