Какой электрокар можно купить по цене Lada Granta

Безоговорочным лидером сегмента считается японский хэтчбек Nissan Leaf.

В России постепенно растет интерес к электрокарам. Но всё же пока что они остаются в нашей стране эксклюзивной игрушкой для состоятельных автомобилистов. Лидер сегмента – китайский Zeekr 001 – стоит не менее 7 млн рублей.

Самым доступным новым электрокаром остается отечественный седан Evolute i-Pro, который с учетом максимальной скидки стоит от 1,8 млн рублей. В бюджете от 700 тысяч до 1 млн рублей можно рассмотреть только подержанные варианты.

Безоговорочным лидером сегмента считается японский хэтчбек Nissan Leaf. Портал 110km.ru подробно рассказал, какие ещё электрокары можно купить по цене бестселлера российского рынка, новой Lada Granta.

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