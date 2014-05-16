Самые доступные рамные внедорожники в России в июне 2024 года

Настоящие рамные внедорожники традиционно пользуются у автолюбителей особым уважением. Стоят эти автомобили ощутимо дороже обычных кроссоверов. Портал 110km.ru рассказал о пяти наиболее доступных моделях, официально представленных на российском рынке.

В настоящее время базовый УАЗ Hunter 2024 года выпуска стоит от 1 510 000 рублей с учетом доставки до официального дилера.

Также отечественным автолюбителям предложили внедорожник Oting Паладин. Автомобиль представляет собой вариант рамного Nissan Terra, созданного специально для китайского рынка в 2018 году. Цена стартует от 3 799 000 рублей.

Среднеразмерный внедорожник Tank 300 китайского концерна Great Wall Motors можно рассматривать как замену ушедшим с российского рынка японским Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Базовая версия Adventure стоит от 4 099 000 рублей (за автомобиль 2023 года выпуска) без учета скидок. Автомобиль 2024 года обойдется в 4 199 000 рублей.

Продажи полноразмерного рамного внедорожника Haval H9 начались в России летом 2015 года, а осенью 2019-го сборку локализовали на заводе в Тульской области. Сейчас дилеры распродают Haval H9 первой генерации от 4 099 000 рублей.

Внедорожник BAIC BJ40 первой генерации собирают на калининградском "Автоторе". Стоит такой автомобиль от 4 350 000 рублей. Летом в продажу должен поступить более крупный BAIC BJ60.

Ранее американский механик назвал самые надежные автомобили стоимостью до 900 тысяч рублей.

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