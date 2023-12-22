Американский механик назвал самые надежные автомобилей стоимостью до 900 тысяч рублей

Возглавил рейтинг американский седан Buick LeSabre 2000-2005 годов

Рейтинги подержанных и одновременно надежных автомобилей по доступной цене вновь стали актуальны не только в России, но и в США. Американский автомеханик Дэвид Лонг опубликовал в своем блоге список из 6 самых надежных автомобилей, которые стоят менее 10 тысяч долларов (примерно 900 тысяч рублей по курсу).

Как отметил портал 110km.ru, возглавил рейтинг американский седан Buick LeSabre 2000-2005 годов с 3,8-литровым двигателе и автоматической коробкой передач, который стоит сейчас от 2 до 5 тысяч долларов.

На втором месте расположился пикап Chevrolet Silverado 1999-2006 годов с 6,0-литровым V8. Цены колеблются от 5 до 10 тысяч долларов. В этом же бюджете находится японский кроссовер Lexus RX 350 2004-2009 годов. Далее идет полноприводный рамный Ford Crown Victoria 1998-2012 годов.

Пятым стал японский седан Lexus LS 400 1996-2000 по цене от 5 до 10 тысяч долларов. Замыкает список семейный кроссовер Toyota Highlander 2001-2007 годов выпуска, который может без проблем проехать 500 тысяч километров.

Вероятность поломки этих автомобилей крайне низка, а запчасти стоят дешево и всегда в наличии (речь, разумеется, идет про рынок США).

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Фото: unsplash