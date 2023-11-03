В петербургском ЗакСе обсуждают вариант ограничения продажи алкоголя

Ранее в Вологодской области объявили о намерении ограничить продажу спиртного двумя часами в день.

Как сообщает издание РИА Новости, в Законодательном Собрании Петербурга обсуждается возможность введения ограничений на продажу спиртных напитков в городе. Разговоры депутатов об этом ведутся на фоне опыта вологодских коллег, которые намерены ограничить продажу алкоголя в регионе двумя часами в день с 1-го марта 2025-го года.

Пока это только тема обсуждения, взгляды на проблему продажи алкоголя разные... Рассматривается возможность ограничения по времени и отдаления точек продажи от социальных объектов. Александр Ржаненков, глава комиссии по социальной политике Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Отвечая на вопрос корреспондента РИА, депутат, однако, заметил, что таких жестких мер, как в Вологодской области, в петербургском парламенте не рассматривают.

Ранее в ЗакСе обсуждали законопроект, регулирующий деятельность "наливаек" – магазинов, которые пользуются лазейками в законодательстве и продают алкоголь после 22-х часов.

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