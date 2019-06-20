Депутаты Петербурга могут остаться без индексации зарплат в 2021 году

Изначально Смольный планировал повысить одну расчетную единицу до 1 465 рублей.

В среду, 2 сентября, стало известно, что оклады петербургских чиновников могут не повысить в следующем году.

Постановление с предложением оставить одну расчетную единицу на уровне 1 410 рублей проверит антикоррупционная служба. Изначально Смольный планировал повысить одну расчетную единицу до 1 465 рублей. Однако от этой идеи решили отказаться. На 2022 год в проекте одна расчетная единица указывается в размере 1525 рублей, а на 2023 год - в размере 1586 рублей.

После прохождения антикоррупционной экспертизы депутаты ЗакСа примут решение.

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