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Депутаты Петербурга могут остаться без индексации зарплат в 2021 году
Сегодня, 20:38
63
smirenny

Депутаты Петербурга могут остаться без индексации зарплат в 2021 году

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Изначально Смольный планировал повысить одну расчетную единицу до 1 465 рублей.

В среду, 2 сентября, стало известно, что оклады петербургских чиновников могут не повысить в следующем году. 

Постановление с предложением оставить одну расчетную единицу на уровне 1 410 рублей проверит антикоррупционная служба. Изначально Смольный планировал повысить одну расчетную единицу до 1 465 рублей. Однако от этой идеи решили отказаться. На 2022 год в проекте одна расчетная единица указывается в размере 1525 рублей, а на 2023 год - в размере 1586 рублей.

После прохождения антикоррупционной экспертизы депутаты ЗакСа примут решение. 

Ранее мы писали, что Путин увеличил зарплаты главе СК и Генпрокурору.

Фото: pixabay

Теги: депутаты петербурга, зарплата чиновников
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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