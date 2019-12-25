Депутаты Петербурга поддержали законопроект о разрешении митингов возле школ и больниц

Депутат Борис Вишневский также предложил вновь разрешить проведение митингов и акций на Дворцовой и Исаакиевской площадях, а также Невском проспекте.

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что депутаты Северной столицы поддержали законопроект о разрешении митингов возле школ и больниц. Соответствующий вопрос они обсудили во время заседания Законодательного собрания.

В частности, петербургские политики одобрили исключение из закона пункта, запрещающего проведение массовых акций возле школ и медицинских учреждений.

Более того, депутат Борис Вишневский предложил вернуть митинги на Дворцовую и Исаакиевскую площади, а также Невский проспект.

Ранее мы сообщали о том, что городская поддержка НКО составит более 71,8 млн рублей.

Фото:Piter.TV