Городская поддержка НКО составит более 71,8 млн рублей

Такую сумму составили все отсрочки по арендной плате.

Смольный поддержит социально ориентированные некоммерческие организации на сумму свыше 71,8 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе губернатора, эта сумма – все отстрочки по арендной плате для НКО, арендующих у города землю и объекты нежилого фонда.

Отмечается, что отсрочка по аренде входит в третий пакет мер поддержки бизнеса и коснется платежей за период со второго по четвертый квартал этого года включительно. Выплатить отсроченные суммы арендаторы смогут вплоть до 2023 года. Также сохраняется возможность оформить так называемые "арендные каникулы" всем социально ориентированным НКО, занимающим городскую в недвижимость, даже если организации не принадлежат к пострадавшим отраслям. Известно, что эта мера затронет порядка 1800 договоров.

Тем временем, размер стимулирующих выплат медикам в Петербурге достиг 12,4 млрд рублей.

Фото: Piter.TV