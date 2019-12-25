Размер стимулирующих выплат медикам в Петербурге достиг 12,4 млрд рублей

Всего на борьбу с коронавирусом в Петербурге выделили

В среду, 11 ноября, на заседании Законодательного Собрания Олег Эргашев заявил, что комитет по здравоохранению получил 21 миллиард рублей для выплан медикам, включая оплату отпусков.

Размер стимулирующих выплат достиг 12,4 миллиарда рублей (включая 415 и 484 постановления правительства). Так, выплаты получили 43 658 медиков за работу с пациентами с коронавирусом (3, 729 миллиарда рублей). По 484 постановлению выплаты получили 25 400 медработников на сумму 6,206 миллиарда рублей.

Из резервного фонда выделили дополнительно 4,079 миллиарда рублей. Сообщается, что расчеты выплат проведут в зависимости от количества отработанных смен, категории медицинских работников. Средства поступят напрямую на лицевые счета сотрудников.

Ранее мы писали, что более 600 петербуржцев с коронавирусом находятся в реанимации.

Фото: Piter.TV