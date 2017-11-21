В Ленинградском зоопарке 12 ноября пройдет День синички

В рамках Дня синички будут проведены мультимедийная викторина "Покормите птиц зимой", познавательная площадка "Птичье кафе" и лекция "Лесные гости". Также для всех гостей будет организован мастер-класс по изготовлению мини-кормушек. Об этом рассказали в социальных сетях Ленинградского зоопарка.
Распорядок дня:
- 12:00-15:00 – Мультимедийная викторина "Покормите птиц зимой" (1 этаж павильона "Экзотариум");
- 12:00-15:00 – Познавательная площадка "Птичье кафе" (большой шатер рядом с кругом катания);
- 15:00 – Лекция "Лесные гости" (зал лектория)
Ранее сообщалось, что олени трапезничают в Ленинградском зоопарке.
Фото: Ленинградский зоопарк
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