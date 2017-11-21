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В Ленинградском зоопарке 12 ноября пройдет День синички
Сегодня, 15:10
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградском зоопарке 12 ноября пройдет День синички

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12 ноября – Синичкин день, в честь которого сотрудники Ленинградского зоопарка приглашают всех желающих принять участие в праздничной программе.

В рамках Дня синички будут проведены мультимедийная викторина "Покормите птиц зимой", познавательная площадка "Птичье кафе" и лекция "Лесные гости". Также для всех гостей будет организован мастер-класс по изготовлению мини-кормушек. Об этом рассказали в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Распорядок дня:

  • 12:00-15:00 – Мультимедийная викторина "Покормите птиц зимой" (1 этаж павильона "Экзотариум");
  • 12:00-15:00 – Познавательная площадка "Птичье кафе" (большой шатер рядом с кругом катания);
  • 15:00 – Лекция "Лесные гости" (зал лектория)

Ранее сообщалось, что олени трапезничают в Ленинградском зоопарке.

Фото: Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, синички
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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