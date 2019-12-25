Как в Петербурге хранят память о блокаде

В течение дня пройдет более 120 тематических мероприятий.

В Петербурге 8 сентября проходят мероприятия, посвященные 81-й годовщине начала блокады Ленинграда. На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония. Также в течение дня пройдет более 120 тематических мероприятий, в числе которых возложения цветов, концерты и чтение поминальных блокадных списков.

Редакция Peterburg2 подробно рассказала о местах, связанных с этими событиями, и где можно почтить память погибших. Это Пискарёвское мемориальное кладбище, Марсово поле, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Музей Ольги Берггольц, Санкт-Петербургский музей хлеба и др. Подробнее на сайте Peterburg2.

В День памяти жертв блокады на Марсовом поле выступит оркестр из Донецка.

Фото: Piter.tv