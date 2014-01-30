Дворцовый мост украсят в честь единения народов России и Беларуси

В 20:05 переправа окрасится в цвета дружественной республики.

В Северной столице отмечают День единения народов России и Беларуси. В честь памятной даты вечером 2 апреля Дворцовый мост Петербурга окрасится в цвета белорусского флага, – сообщают в пресс-службе городской администрации.

Праздничная подсветка включится в 20:05 и погаснет в 05:50 3 апреля.

В этом году города-побратимы Минск и Санкт-Петербург отпразднуют 25-летие партнерских отношений. Будут проведены праздничные мероприятия. Северная столица закупает у республики технику и продовольственные товары. В Смольном также подчеркнули, что Беларусь стабильно занимает первое место среди стран СНГ, с которыми у Петербурга налажен товарооборот. За прошлый год он увеличился на 7,5%.

Наши отношения с Республикой Беларусь активно развиваются. Беларусь – главный торговый партнер нашего города. Но нас связывает не только взаимовыгодное сотрудничество, а еще и подлинная дружба. Мы расширяем взаимодействие в сферах образования, транспорта, благоустройства, промышленности, сохранения исторической памяти и многих других. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

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Фото: СПб ГБУ "Ленсвет" (Изображение носит иллюстративный характер)