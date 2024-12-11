СМИ: Деми Мур тяжело перенесла поражение на "Оскаре"

После триумфа на «Золотом глобусе», Деми Мур тяжело переживает поражение на церемонии вручения премии Американской киноакадемии

Голливудская актриса Деми Мур, получившая широкое признание за свою роль в нашумевшем фильме 2024 года "Субстанция", остро отреагировала на поражение на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает портал Page Six со ссылкой на анонимный источник, близкий к актрисе.

По данным издания, Мур была уверена в победе после своего триумфа на "Золотом глобусе" в категории "Лучшая актриса". По словам инсайдера, актриса, получившая награду за свою выдающуюся игру в "Субстанции", была глубоко разочарована, не услышав своего имени среди победителей "Оскара".

Несмотря на личное разочарование, источник подчеркнул, что Деми Мур высоко оценила работу других номинанток, выразив восхищение Майкой Мэдисон и другими актрисами, чьи таланты были отмечены Американской киноакадемией.

Этот неожиданный поворот событий вызвал волну обсуждений в Голливуде. Успех "Субстанции" и личное признание Деми Мур на "Золотом глобусе" по-прежнему остаются значительными достижениями в её карьере.

Фото: кадр из х.ф. "Субстанция"