Делегация из Петербурга отправится в Беларусь в начале следующего года

Кто поедет в служебную командировку, пока не указано.

В начале 2022 года делегация из Петербурга посетит Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в субботу, 11 декабря.

На данный момент неизвестно, кто поедет в Белоруссию. Губернатор обозначил цель командировки. По его словам, визит необходим для обмена знаниями в области цифровых технологий. Кроме того, будут рассмотрены вопросы расширения экономического и гуманитарного партнерства.

Обсудили будущую поездку делегации из Петербурга в Минск градоначальник Северной столицы Александр Беглов и госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Смольный опубликовал список стран, куда можно улететь из Петербурга.

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