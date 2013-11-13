Делегация из Петербурга отправится в Беларусь в начале следующего года

В начале 2022 года делегация из Петербурга посетит Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в субботу, 11 декабря.
На данный момент неизвестно, кто поедет в Белоруссию. Губернатор обозначил цель командировки. По его словам, визит необходим для обмена знаниями в области цифровых технологий. Кроме того, будут рассмотрены вопросы расширения экономического и гуманитарного партнерства.
Обсудили будущую поездку делегации из Петербурга в Минск градоначальник Северной столицы Александр Беглов и госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Ранее на Piter.tv сообщили, что Смольный опубликовал список стран, куда можно улететь из Петербурга.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все