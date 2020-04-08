Подрядчика обязали до 9 мая устранить дефекты на Смоляном мысе

В ходе недавнего осмотра территории Смоляного мыса глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов увидел отколотую тротуарную плитку на части пешеходной дорожки по улице Штурма и дефекты на асфальте набережной.

В районной администрации прошло совещание по вопросу выявленных замечаний благоустроенной в 2019 году территории Смоляного мыса. На заседание были приглашены представители подрядных организаций, выполнявших ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В ходе недавнего осмотра территории Смоляного мыса глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов увидел отколотую тротуарную плитку на части пешеходной дорожки по улице Штурма и дефекты на асфальте набережной. Он поручил своему заместителю Дмитрию Самойленко встретиться с подрядчиками.

На совещании было принято решение заменить плиточное покрытие и бордюрный камень вдоль улицы Штурма в местах, где имеются нарушения целостности материала. Подрядная организация должна до 1 мая 2021 года провести работы на участках с дефектами и до 9 мая устранить трещины в асфальтобетонном покрытии набережной Смоляного мыса.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО