В Петербурге выросли цены на вызов Деда Мороза и Снегурочки

Стоимость на услуги Дедов Морозов в этом году вырастет примерно на 20%, по сравнению с прошлогодними ценами.

До Нового года осталось менее двух месяцев. В Петербурге стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки вырастет минимум на 20%. Об этом "Невским Новостям" рассказал директор и учредитель коммерческих фирм по проведению массовых мероприятий и праздников Денис Поничев.

В этом году будут закрытые корпоративы, мероприятия. Поэтому, конечно, доходы у артистов ниже будут, но совсем без заработка они не останутся. Денис Поничев

Стоимость на услуги Дедов Морозов в этом году вырастет примерно на 20%, по сравнению с прошлогодними ценами.

Анализ рынка показал, что приглашение домой Деда Мороза до 18 декабря обойдется в 2 тысячи рублей (не дольше 15 минут). Участие Снегурочки увеличит сумму до 3 тысяч рублей. В детский сад сказочные герои придут за 4 тысячи. После 18 декабря цены вырастут в разы.

Также стало известно, когда в Петербург приедет поезд Деда Мороза.

Фото: Piter.tv