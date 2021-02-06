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Стало известно, когда в Петербург приедет поезд Деда Мороза
Сегодня, 20:33
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Стало известно, когда в Петербург приедет поезд Деда Мороза

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Все желающие могут принять участие в гуляниях, которые устраивают Дед Мороз и его команда. 

Сказочный поезд  Деда Мороза прибудет в Петербург в пятницу, 6 января 2023 года. Он отправится  из  Великого Устюга  и проедет по всей России. 

Дед Мороз преодолеет свыше 30 тыс. километров. Он заглянет в 130 городов страны и поздравит маленьких россиян с новогодними праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. 

Поезд волшебника тоже сказочный. В нем есть приемная, вагоны для игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Едет в поезде не только Дедушка Мороз. Его сопровождают помощники. 

Добавим, что все желающие могут принять участие в гуляниях, которые устраивают Дед Мороз и его команда. Во время стоянок поезда посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. 

Ранее на Piter.tv: ГАТИ разрешила установку ёлки и катальной горки на Дворцовой площади.

Фото: пресс-служба РЖД

 

Теги: дата прибытия в петербург, дед мороз, детские каникулы, новый год, праздник, сказка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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