Оппозиционная активистка Дарья Хайкинен заявила об участии в муниципальных выборах

На данный момент девушка собирает подписи избирателей, чтобы принять участие в выборах.

Петербургская активистка, руководитель движения "Маяк" Дарья Хайкинен сообщила о том, что собирается участвовать в муниципальных выборах. Она планирует баллотироваться по Южно-Приморскому округу в Красносельском районе.

В ближайшее время девушке предстоит собрать подписей избирателей, чтобы добиться регистрации. Хайкинен отметил, что единомышленники могут помочь ей несколькими способами. Во-первых, финансово, так как на избирательную кампанию нужны средства. Во-вторых, те, кто прописан в округе, могут оставить свою подпись. В-третьих, она просит распространить информацию о ее выдвижении.

В марте активистке испортили дверь за пацифистскую позицию. Также она была подозреваемой в деле о "телефонном терроризме".

Фото: Дарья Хайкинен