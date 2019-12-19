Piter.TV показывает кадры разрушающейся дачи Лудольфа фон Дорна

Краеведы и местные жители бьют тревогу и боятся за будущее здания

Исторический объект расположен на Приморском шоссе в поселке Ушаково. С 2016 года дача фон Дорнов стала объектом культурного наследия регионального значения.



Сейчас дом находится в аварийном состоянии: выбитые стекла, внутри груды мусора.



На состояние здания обратил внимание краевед издания "Канонер". Он напомнил, что почитатели писателя Бориса Акунина придают этому месту особый символизм.

"Фанаты творчества писателя Акунина создали целое генеалогическое древо персонажа Фандорина, выводя его из рода фон-Дорн. Это, конечно, мягко говоря, фантазии. А вот вам, пожалуйста, дача в Тюрисевя (Ушково) и биография реального Лудольфа (не опечатка; полностью: Йоганн-Генрих-Лудольф) фон-Дорна. Между прочим, объект культурного наследия регионального значения, находящийся в последней стадии разрухи".

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