Циклопов со времен динозавров обнаружили в Удельном парке

На кадре запечатлена самка циклопа с яйцами, она носит их с собой.

В Петербурге в Удельном парке фотограф Антон Кубышкин нашел циклопов из копеподов, которые древнее динозавров. Об этом автор рассказал в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте".

На кадре запечатлена самка циклопа с яйцами, она носит их с собой.

Конечно, не этот рачок видел динозавров, но в ископаемом состоянии копеподы достоверно известны с каменноугольного периода, также известны находки из ранней юры. Самые древние датированы 303 млн лет назад, а это задолго до динозавров. И они почти не изменились. Так что шутливо можно сказать, что они видели динозавров. Антон Кубышкин, фотограф

Размер циклопа составляет всего 1,5-2 миллиметра.

Ранее на Piter.TV: лещина зацвела в Удельном парке. Это предвещает начало сезона аллергии.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Антон Кубышкин)