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Циклопов со времен динозавров обнаружили в Удельном парке
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Циклопов со времен динозавров обнаружили в Удельном парке

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На кадре запечатлена самка циклопа с яйцами, она носит их с собой.

В Петербурге в Удельном парке фотограф Антон Кубышкин нашел циклопов из копеподов, которые древнее динозавров. Об этом автор рассказал в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте". 

На кадре запечатлена самка циклопа с яйцами, она носит их с собой. 

Конечно, не этот рачок видел динозавров, но в ископаемом состоянии копеподы достоверно известны с каменноугольного периода, также известны находки из ранней юры. Самые древние датированы 303 млн лет назад, а это задолго до динозавров. И они почти не изменились. Так что шутливо можно сказать, что они видели динозавров.

Антон Кубышкин, фотограф 

Размер циклопа составляет всего 1,5-2 миллиметра. 

Ранее на Piter.TV: лещина зацвела в Удельном парке. Это предвещает начало сезона аллергии. 

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Антон Кубышкин) 

Теги: удельный парк, циклоп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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