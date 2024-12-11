92% записей к врачам в Ленобласти совершается через онлайн-сервисы

Власти региона отчитались о результатах цифровизации медицины в 2024 году.

В Ленинградской области развивается переход работы медучреждений в "цифровой режим", – сообщают в пресс-службе региональной администрации.

Так, количество зарегистрировавшихся пользователей портала "Мое здоровье" из области вырос в предыдущем году до 795 тыс человек. Менее 10% пациентов записывается на прием к врачу очно, через приемную учреждений.

Цифровизации региональной медицины способствуют и технологии искусственного интеллекта. С его помощью в 2024 году было обработано более 36 тыс маммограмм.

Кроме того в Ленобласти был полностью обновлен архив медицинских изображений. Ленинградцам выдали порядка 600 тыс электронных льготных рецептов и 500 сертификатов на прохождение лечения в санатории. А Единая государственная система здравоохранения пополнилась 16,6 млн медицинских документов.

Машины скорой помощи Ленинградской области обзавелись планшетами от отечественного производителя.

Ранее мы сообщали, что в регионе за прошедший год снизилась и достигла исторического минимума младенческая смертность.

Фото: Piter.TV