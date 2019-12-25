Эксперт рассказал, что сокращает время службы смартфона

Для многих срок службы смартфона – это срок службы аккумулятора.

Так как в современных смартфонах зачастую пользователи не могут сами заменить аккумулятор, для многих срок службы смартфона – это срок службы аккумулятора. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Сокращать срок службы аккумулятора может перегрев. Например, если использовать быструю зарядку и в тоже время разговаривать по Zoom, то температура существенно поднимется. Это наносит повреждения аккумулятору. При этом эксперт посоветовал не разряжать телефон до 0%.

Другая деталь современных смартфонов, которая может потерять первоначальные характеристики – это OLED-экран. Они могут выгорать, особенно если использовать гаджет на высокой яркости. Но даже при использовании минимальной яркости через 3-4 года все равно произойдет выгорание.

Конечно, на сокращение срока службы влияют падения, небрежное отношение, попадание влаги внутрь. Чтобы избежать этого, советуется использовать защитное стекло и оригинальным чехлам.

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