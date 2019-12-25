Россиян научили правильно пользоваться старыми смартфонами

Устройству можно найти множество применений в быту.

Заместитель директора Института Информационных Технологий Университета "Синергия" Антон Аверин призвал пользователей смартфонов не спешить расставаться со старым устройством. По его мнению, аппарату можно найти множество применений в быту. Об этом пишет агентство "Прайм".

Аверин уверен, что старый телефон можно использовать как навигатор для автомобиля или видеорегистратор. Он может пригодиться в качестве системы видеонаблюдения или видеоняни. Также гаджет можно переделать под портативный телевизор или использовать в качестве пульта для телевизора.

Эксперт отметил, что у каждого стримингового сервиса есть собственное приложение. Его можно загрузить на старое устройство, привязать учетную запись и использовать телефон для управления телевизором. Кроме того, из смартфона можно сделать музыкальную колонку или будильник.

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