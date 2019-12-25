Эксперт рассказал, как узнать о взломе смартфона с Android

Пользователь может выявить атаку через мониторинг ресурсов ОС Android.

Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин рассказал, как можно узнать о взломе смартфона с Android. По его словам, устройство так или иначе начнет постоянно взаимодействовать с сервером через интернет. Об этом пишет агентство "Прайм".

Курамин заявил, что пользователь может выявить такую атаку через мониторинг ресурсов ОС Android. Речь идет о различных программных закладках и троянах. Главным признаком взломанного телефона является резкое увеличение потребляемого трафика и заряда батареи.

Вирусное приложение можно установить из неофициального источника, то есть не из Google Play. Например, пользователь может подцепить нежелательную программу во время скачивания взломанной версии любимой игры.

Чтобы защитить свой смартфон от злоумышленников, рекомендуется использовать антивирусное ПО и контролировать статистику потребления интернет-трафика различными приложениями. В частности, если приложение "Калькулятор" начало регулярно выходить в интернет, то это сигнал о том, что ваш смартфон взломан.

В случае если пользователь обнаружил что-то подозрительное в своем устройстве, он может обратиться в сервисный центр за переустановкой ОС Android. Важно перепрошить смартфон, установив текущую или новую версию ОС с носителя или через data-кабель, а не просто сбросить настройки смартфона до заводских.

Ранее стало известно, какие данные могут узнать мошенники по номеру телефона.

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