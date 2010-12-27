Что произошло в Петербурге 27 апреля: публикуем фото и видео

Piter.TV публикует будничную подборку того, что произошло сегодня в Петербурге.

Сегодня, 27 апреля в Петербурге произошло множество неприятных и возмущающих событий. Не обошлось опять без аварий. Возле станции метро "Академическая" легковушка сбила человека на пешеходном переходе, а на Гренадерском мосту из-за неудачного маневра автомобилиста пострадал мотоциклист. Кроме того, сегодня опять горело здание, кто виноват, пока непонятно. Неясно и то, кто застрелил петербуржца на Пражской улице. И нельзя не упомянуть о событии, которое шокировало многих людей в социальных сетях: напротив Казанского собора молодая пара занималась любовью. Фильм для взрослых попал в интернет. В общем, событий много, подробнее о них читайте в подборке от Piter.TV.

1. Сегодня загорелся ангар на Хрустальной улице. Здание начало рушиться от сильного огня. Пожарные долгое время не могли потушить пламя. Во время пожара пострадал один сотрудник станции техобслуживания, остальные работники успели вовремя эвакуироваться.

2. На проспекте Науки, возле станции метро "Академическая" легковушка сбила пожилого мужчину прямо на пешеходном переходе. На место аварии приехала бригада скорой помощи. Потерпевшего госпитализировали. По предварительным данным у него перелом ноги.

3. Из-за невнимательности водителя Honda пострадал мотоциклист. Очевидцы сообщили, что ДТП произошло около Гренадерского моста в 23 часа. Автомобилист не захотел уступать дорогу другому транспортному средству. В итоге произошло неизбежное столкновение.

4. На Пражской улице, во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный застрелил 30-летнего мужчину. Убийца подкрался к жертве со спины и выстрелил в спину. От полученного ранения петербуржец скончался на месте. У него осталась молодая жена и 6-летняя дочка.

5. Минувшим вечером возле Казанского собора случайным прохожим удалось снять на видео пикантную сцену. Молодые люди решили заняться любовью прямо в центре Петербурга. На записи видно, как мужчина уговаривает спутницу на половой акт и даже стягивает с нее штаны.

Фото: visit-petersburg.ru, Вконтакте\ДТП и ЧП по СПб, pixabay.com