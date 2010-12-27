У Гренадерского моста из-за неудачного маневра автомобилиста пострадал мотоциклист

В Петроградском районе байкер попал в больницу из-за невнимательности водителя иномарки.

В Петроградском районе поздно вечером 26 апреля в аварии пострадал мотоциклист. ДТП произошло около Гренадерского моста в 23 часа. Об инциденте сообщили очевидцы. Они рассказали, что не поделили дорогу легковой автомобиль "Хонда" и мотоцикл марки "Сузуки". Водитель иномарки передвигался по средней полосе проезжей части. Он собирался перестроиться и занять крайнюю левую сторону. Однако, по той полосе ехал байкер. Столкновение оказалось неизбежно.

По сведениям очевидцев, автомобиль дотронулся мотоцикла по касательной траектории. В результате последнее транспортное средство съехало с дороги и врезалось в железнобетонный столб. На место были вызваны правоохранительные органы и медики. К моменту приезда скорой помощи, пострадавший байкер находился в сознании. У него оказалось повреждено плечо и нога.

В настоящее время участник аварии госпитализирован в Мариинскую больницу.

Фото: Вконтакте\ДТП и ЧП по СПб