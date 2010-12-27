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На Пражской улице неизвестный застрелил молодого петербуржца
Сегодня, 9:10
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lesjasap
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На Пражской улице неизвестный застрелил молодого петербуржца

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В Купчине нападение на рабочего закончилось летальным исходом: ему прострелили спину.

Во Фрунзенском районе неизвестный преступник застрелил 30-летнего петербуржца. Злоумышленник подкрался к жертве со спины. У погибшего осталась жена и шестилетняя дочь.

По данным "Фонтанки", инцидент произошел около 23 часов вечера 26 апреля. Мужчина шел по своим делам по Пражской улице. В какой-то момент из неустановленного оружия по нему открыли пальбу. Местный житель скончался на месте от полученного ранения. Стрелявший сбежал.

В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. Убийца разыскивается.

Фото: Pixabay.com

Теги: гибель человека , пражская улица , стрельба
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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