На Пражской улице неизвестный застрелил молодого петербуржца

В Купчине нападение на рабочего закончилось летальным исходом: ему прострелили спину.

Во Фрунзенском районе неизвестный преступник застрелил 30-летнего петербуржца. Злоумышленник подкрался к жертве со спины. У погибшего осталась жена и шестилетняя дочь.

По данным "Фонтанки", инцидент произошел около 23 часов вечера 26 апреля. Мужчина шел по своим делам по Пражской улице. В какой-то момент из неустановленного оружия по нему открыли пальбу. Местный житель скончался на месте от полученного ранения. Стрелявший сбежал.

В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. Убийца разыскивается.

Фото: Pixabay.com