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Alena_Zinovieva
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Напротив Казанского собора молодая пара занялась любовью

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Фильм для взрослых попал в сеть.

Минувшим вечером, 26 апреля, напротив Казанского собора молодая пара решила заняться любовью. Случайные прохожие сняли пикантную сцену на телефон и выложили в социальную сеть.

На записи видно, что мужчина уговаривает девушку на половой акт и даже стягивает с нее штаны прямо на набережной канала Грибоедова. По всей видимости, спутница соглашается, и пара начинает придаваться любовным утехам. Пользователи в социальных сетях отреагировали на происходящее по-разному.

Я вот не могу понять... А если им покатило... Стояли на набережной ночью, обнимались, целовались. Ну выпили и не смогли совладать со страстью. Какие проблемы? Они ведь ни на детском утреннике, днем у магазина.

Александр Комаров

Срамотаааа...

Алексей Косарев

Классика, этим летом это пик моды. Вангую, что в группу начнут кучу таких видео отправлять.

Коренной Петербуржец

Это пипец.

Марина Сорокина

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: в центре спб занялись сексом , новости спб , происшествия в спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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