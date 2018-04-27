Напротив Казанского собора молодая пара занялась любовью

Фильм для взрослых попал в сеть.

Минувшим вечером, 26 апреля, напротив Казанского собора молодая пара решила заняться любовью. Случайные прохожие сняли пикантную сцену на телефон и выложили в социальную сеть.

На записи видно, что мужчина уговаривает девушку на половой акт и даже стягивает с нее штаны прямо на набережной канала Грибоедова. По всей видимости, спутница соглашается, и пара начинает придаваться любовным утехам. Пользователи в социальных сетях отреагировали на происходящее по-разному.

Я вот не могу понять... А если им покатило... Стояли на набережной ночью, обнимались, целовались. Ну выпили и не смогли совладать со страстью. Какие проблемы? Они ведь ни на детском утреннике, днем у магазина. Александр Комаров

Срамотаааа... Алексей Косарев

Классика, этим летом это пик моды. Вангую, что в группу начнут кучу таких видео отправлять. Коренной Петербуржец

Это пипец. Марина Сорокина

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