Петербургский диетолог развеял миф о вреде запивания еды

Медик назвал такое мнение "не совсем обоснованным".

Многие люди уверены, что нельзя запивать еду, потому что это мешает процессу усвоения пищи. Однако это не так, считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Он утверждает, что еду лучше всего запивать водой, но не холодной. Об этом он рассказал радио Sputnik.

Мнение, что нельзя пить воду во время еды, не совсем обосновано. Потому что если мы возьмем суп, как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп – это и есть вода вместе с более твердой едой. Андрей Бобровский, диетолог

Также запивать еду можно и чаем, лучше отдавать предпочтения травяному, черному или зеленому без добавок и без сахара.

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