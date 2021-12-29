Жителям Ленобласти объяснили, что делать при встрече с волком

Как отметили специалисты, волков отпугивают громкие звуки.

Жителям Ленобласти рассказали, как вести себя при встрече с волками. Инструкцию подготовил Комитет по животному миру 47-го региона.

Как отметили специалисты, волков отпугивают громкие звуки. При этом даже при простом разговоре и смехе в лесу, волк не подумает приблизиться к людям. Если же человек попался на глаза зверю, то нельзя паниковать, кричать и размахивать руками. Также, специалисты заявили, что нельзя отводить от волка взгляд, но в это же время ни в коем случае не нужно смотреть ему прямо в глаза. Это может вызвать агрессию. Также не стоит поворачиваться к хищнику спиной.

Если волк всё же проявляет признаки агрессии, то в этот момент уже можно попытаться напугать его громким криком. Специалисты также советуют пытаться казаться визуально больше: расставить руки, держать в руках крупные предметы. Бежать от зверя бессмысленно, он легко догонит жертву.

Если волк напал, нужно наносить ему удары по хребту и голове палкой или ножом. Главное, не дать ему оказаться за спиной.

Ранее в Тихвине волк разорвал кролика на глазах у местных жителей. Свидетель случившегося рассказал, что хищника не смогли напугать даже люди, которые наблюдали за ситуацией издалека. Дикое животное не побоялось и автомобилей.

Фото: pexels