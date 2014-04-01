Петербуржцам разрешили не платить за проезд в транспорте со сломанными валидаторами

"Проблема неработающей техники — это не проблема пассажиров, а предприятия".

В общественном транспорте часто можно заметить такую ситуацию: человек заходит в салон и хочет оплатить проезд банковской картой, но валидатор не работает. Кондукторы иногда предлагают перевести сумму за проезд на свои банковские карты онлайн. Как узнали "Невские Новости", такие предложения незаконны.

Если в транспорте не работает валидатор, билет можно купить за наличные или воспользоваться электронным проездным. А перевод на банковскую карту – это незаконно.

В таких случаях пассажиру нужно обращаться на горячую линию предприятия. Если водитель при наличии бесконтактной платежной карты отказывается принимать оплату, ссылаясь на то, что не работает валидатор или по другой причине, пассажир вправе требовать бесплатную поездку. Проблема неработающей техники — это не проблема пассажиров, а предприятия. Денис Данилов, представитель АО "Третий парк"

При неработающем терминале пассажир может сослаться на документ по обращению с проездными билетами, утвержденный Комитетом по транспорту.

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Фото: Piter.tv