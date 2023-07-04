В Петербурге усиливают контроль за качеством воздуха: город получил три новые лаборатории

Передвижные лаборатории находятся под управлением дежурной службы ГБУ "Минерал" и работают круглосуточно.

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга приобрел три современные передвижные лаборатории для мониторинга атмосферного воздуха. Новая техника способна анализировать до 140 загрязняющих веществ, что значительно превосходит предыдущие образцы, которые могли измерять лишь 29 компонентов.

Передвижные лаборатории находятся под управлением дежурной службы ГБУ "Минерал" и работают круглосуточно. Специалисты выезжают для мониторинга как в дневное, так и в ночное время, включая выходные и праздничные дни. Это позволяет оперативно оценивать экологическую обстановку и предоставлять актуальную информацию жителям города и государственным органам.

Мы планируем полную модернизацию системы мониторинга воздуха к 2026 году, увеличив количество передвижных лабораторий до пяти. Также расширим сеть стационарных станций мониторинга, доведя их количество с 25 до 30. Александр Герман, председатель Комитета по природопользованию

Для интеграции новых лабораторий в систему мониторинга сотрудники СПб ГБУ "Минерал" готовят документы для аккредитации этих средств измерений. Лаборатории уже прошли поверку и получили подтверждение соответствия требованиям Росстандарта.

Жители города могут задать вопросы о состоянии воздуха через Мобильную экологическую дежурную службу, которая работает круглосуточно по телефону 417-59-36.

Фото: Комитет по природопользованию