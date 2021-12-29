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За последние сутки в ковидные стационары Петербурга привезли еще 289 пациентов
Сегодня, 13:15
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За последние сутки в ковидные стационары Петербурга привезли еще 289 пациентов

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Более 600 человек с коронавирусом находятся в реанимации.

В Петербурге занято более 54% коек в больницах, где принимают пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе в среду, 5 января.

Свыше 5,3 тыс. горожан сегодня проходят лечение в ковидных стационарах. Из них 289 зараженных госпитализировали вчера, 4 января. Известно, что 615 пациентов сейчас находятся в реанимации, 345 человек подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее на Piter.tv сообщили, сколько петербуржцев заболело коронавирусом за минувшие сутки.

Фото: Piter.tv

Теги: ковидные стационары, оперативный штаб, число госпитализаций, число заболевших
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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