За последние сутки в ковидные стационары Петербурга привезли еще 289 пациентов

Более 600 человек с коронавирусом находятся в реанимации.

В Петербурге занято более 54% коек в больницах, где принимают пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе в среду, 5 января.

Свыше 5,3 тыс. горожан сегодня проходят лечение в ковидных стационарах. Из них 289 зараженных госпитализировали вчера, 4 января. Известно, что 615 пациентов сейчас находятся в реанимации, 345 человек подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее на Piter.tv сообщили, сколько петербуржцев заболело коронавирусом за минувшие сутки.

Фото: Piter.tv