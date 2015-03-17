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Бывший чиновник петербургского комтранса заключен под стражу за взятку
Вчера, 22:22
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Бывший чиновник петербургского комтранса заключен под стражу за взятку

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Его обвиняют в нелегальном получении 2,5 млн. рублей.

В Прокуратуре Центрального района Северной столицы поддержали ходатайство о заключении под стражу бывшего зампреда городского Комитета по транспорту. Его подозревают в получении особо крупной взятки через посредника. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Следствие полагает, что в сентябре текущего года чиновник получил 2,5 млн. рублей от коммерческой организации за помощь в заключении госконтракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры. Он действовал через знакомого, выполнявшего роль посредника в передаче взятки. Теперь экс-зампред проведет под стражей два месяца.

Недавно мы приводили статистику, согласно которой 76% петербуржцев убеждены, что ответственность за взятки несут обе стороны.

Фото: Piter.TV

Теги: заключение под стражу, чиновник задержан за взятку
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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