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В Ленинградском зоопарке рассказали о буйном нраве бурой коровы Сахаи
Сегодня, 9:25
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В Ленинградском зоопарке рассказали о буйном нраве бурой коровы Сахаи

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Имя коровы переводится как "якутка".

В Ленинградском зоопарке рассказали об одной из своих подопечных — бурной корове Сахаи. Она живет в Петербурге уже 14 лет. 

Маленькая бурая корова сперва жила там, где сейчас конюшня. Но став крупной копытной дамой, обзавелась домом прямо возле контактной детской площадки справа от главного входа в зоопарк.

Когда Сахая была детенышем, у нее были короткие и прямые рога. С возрастом они подросли, загнулись и накренились — это нормально для копытных, объясняют в зоопарке. 

Как оказалась, корова совсем не безобидна. Животное может брызгать слюной и издавать звуки, похожие на рычание хищника. Посетителям бояться не стоит, так как Сахая находится за ограждением, то в вольер залезать не стоит. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленинградском зоопарке игрунки Хельга и Хоакин стали родителями. 

Фото: Ленинградский зоопарк

Теги: бурая корова, зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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