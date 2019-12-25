В Ленинградском зоопарке рассказали о буйном нраве бурой коровы Сахаи

Имя коровы переводится как "якутка".

В Ленинградском зоопарке рассказали об одной из своих подопечных — бурной корове Сахаи. Она живет в Петербурге уже 14 лет.

Маленькая бурая корова сперва жила там, где сейчас конюшня. Но став крупной копытной дамой, обзавелась домом прямо возле контактной детской площадки справа от главного входа в зоопарк.

Когда Сахая была детенышем, у нее были короткие и прямые рога. С возрастом они подросли, загнулись и накренились — это нормально для копытных, объясняют в зоопарке.

Как оказалась, корова совсем не безобидна. Животное может брызгать слюной и издавать звуки, похожие на рычание хищника. Посетителям бояться не стоит, так как Сахая находится за ограждением, то в вольер залезать не стоит.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленинградском зоопарке игрунки Хельга и Хоакин стали родителями.

Фото: Ленинградский зоопарк