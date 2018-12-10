В Пушкине 28 мая проведут Чемпионат по бегу

В субботу, 28 мая, в Пушкине состоится Чемпионат по бегу. Об этом сообщили в официальной группе района в соцсети "ВКонтакте".
Участникам предложат две дистанции - на 5 и 10 километров. В 11 часов спортсмены стартуют от городского стадиона на Ленинградской улице, 83Б.
Стать участниками марафона могут мужчины и женщины старше 18 лет. Для этого необходимо до 25 мая отправить заявку сюда. Анкеты принимают до 12 часов дня.
В день проведения мероприятия необходимо предоставить паспорт, справку о допуске врача и оригинал полиса страхования жизни и здоровья.
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Фото: Pexels
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