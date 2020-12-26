Врачи назвали лучшие препараты для снижения температуры

Исследования провели врачи из испанского университета Наварры.

Ибупрофен и парацетамол признаны лучшими жаропонижающими лекарственными средствами. При этом их нужно употреблять, соблюдая ряд строгих правил. Об этом рассказали врачи из испанского университета Наварры изданию 20 minutos.

В случае, если температура сопровождается воспалением и болью, человеку следует отдать предпочтение ибупрофену. Такой вывод был сделан после ряда исследований. Ибупрофен показан при боли от легкой до умеренной интенсивности, такой как мигрень, для симптоматического лечения лихорадки, ревматических состояний или для облегчения симптомов при неревматических заболеваниях.

Парацетамол поможет при лечении легкой и умеренной боли, сопровождающейся лихорадкой, например, при гриппоподобных заболеваниях.

Эксперты отметили, что парацетамол не вызывает побочных эффектов в сравнении с ибупрофеном. Но если температура сопровождается воспалением и сильной болью, то стоит отдать предпочтение ибупрофену. При соблюдении дозировок оба препарата безопасны для человека.

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Фото: Piter.tv