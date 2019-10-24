Эксперты объяснили, чем опасно использование пиратских программ

Есть большой риск вместе с программой скачать трояны.

Скачивание в сети нелегальных или пиратских версий компьютерных программ чревато для пользователей не только появлением рекламы и фишинговых объявлений, но и попаданием на устройства троянских вирусов, которые могут похитить деньги, получив доступ к паролям, личной и платежной информации. Об этом РИА Новости рассказали эксперты.

Как рассказал руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников, с незаконной версией той или иной программы могут идти распространяться различные вредоносные приложения, или они могут быть скрытно встроены в инсталлятор.

Замгендиректора Group-IB Андрей Бусаргин рассказал о совместном с Microsoft исследовании, согласно результатам которого при загрузке пиратского ПО у пользователя с вероятностью 90-92% есть риск потери безопасности компьютера и личных данных.

Также при установке контрафактного софта пользователи лишают себя возможности проводить регулярное обновление ПО или рассчитывать на техподдержку.

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