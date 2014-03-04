Психолог объяснил петербуржцам, чем эгоизм отличается от эгоцентризма

В чистом виде эгоизм – это про внутренние границы, которые должны быть у человека.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Сергей Даценко объяснил, существует ли здоровый эгоизм.

По словам специалиста, в чистом виде эгоизм – это про внутренние границы, которые должны быть у человека. А эгоцентрист – не маскирующийся человек. Это те, кто не считается с чужим мнением и не признает свои ошибки.

При разумном эгоизме человек может выстроить жизнь в комфорте с окружающими, однако не позволить нарушить свои же границы. Это про умение говорить "нет".

Ранее психолог рассказал, как общественное мнение влияет на людей. А еще специалист назвал признаки зависимости от чужого мнения.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)